Michel Chevallier, l’auteur du polar « Rome est une femme », en dédicace au salon du livre de Damparis Gymnase Auguste Delaune, 21 mai 2022 14:00, Damparis.

21 et 22 mai Sur place Entrée libre http://michel-chevallier.com/

Michel Chevallier présentera du 21 au 22 mai, au sein du salon du livre de Damparis, son polar « Rome est une femme ».

Michel Chevallier présentera du 21 au 22 mai, au sein du salon du livre et de la BD de Damparis, son polar « Rome est une femme », d’un genre atypique qui « entremêle » une enquête policière à l’aube de la seconde guerre mondiale et l’Histoire de l’Italie de Mussolini.

Michel Chevallier ancien journaliste, a dévoilé son premier roman « Rome est une femme ». Un polar qui référence un nombre incroyable d’anecdotes et de faits historiques à la veille de la seconde guerre mondiale.

C’est dans ce contexte et cette sombre page de l’histoire que l’auteur, Michel Chevallier, a parfaitement maîtrisé les codes du suspense dans une enquête policière aux nombreux rebondissements. Une plume vive et sans descriptions à rallonge, qui est surtout nourrie par des dialogues authentiques et de nombreuses réflexions sur l’histoire Italienne et sa religion.

Une réflexion sur l’intégrité et l’éthique individuelle dans un régime totalitaire. À travers ce polar haletant, découvrez Rome comme vous ne l’avez jamais vu…

Informations sur le salon du livre et de la BD : entrée libre – 21/22 mai 2022 – Samedi 14h à 18h – Dimanche 10h à 18h – Damparis Gymnase A. Delaune.

Synopsis du livre

“Dans la Rome de 1935, traversée par la violence fasciste, Cesare, à peine sorti de l’enfance, se cherche, entre vestiges impériaux, blancheur marmoréenne des églises, propagande politique et rencontres d’un jour. Son mentor, le commissaire Gaetano, le conduit à travers une enquête sur le meurtre d’une jeune fille, qui devient pour Cesare, un parcours à la découverte de sa sexualité et de ses origines. Tout bascule lorsque la solution du crime met Cesare et Gaetano en présence du chef de toutes les polices du régime, qui en fait des complices malgré eux.”

Ressources

– Biographie de l’auteur : http://michel-chevallier.com/lauteur/

– Site de l’auteur : http://michel-chevallier.com/

Gymnase Auguste Delaune Pl. du 1er Mai, 39500 Damparis 39500 Damparis Jura

samedi 21 mai – 14h00 à 18h00

dimanche 22 mai – 10h00 à 18h00