Damoclès Mâcon, samedi 29 juin 2024.

Pour le cascadeur Yann Écauvre, la prise de risque donne une saveur toute particulière et colorée à notre vie. Avec impertinence, il fait fi des lois de la gravité avec ses figures inventives et repousse toujours plus loin les limites de l’équilibre, les frontières du cirque, du théâtre et de la cascade. Yann Écauvre est un dompteur du vide à l’humour piquant, le créateur passionné d’une forme de cirque du danger et de la transgression.

Peut-on enclencher une action commune face à une difficulté?? Peut-on toutes et tous potentiellement diriger un groupe? Si nous le souhaitons, nous sommes invité·e·s, lors d’une performance instantanée, à monter sur des madriers en bois mouvants, pour construire, ensemble un édifice de bois en équilibre instable. Cette structure éphémère nous permet d’expérimenter nos réactions face au danger et de mettre en valeur l’étroite interdépendance, la solidarité et l’écoute des individus à l’œuvre pour la survie du groupe.

Une leçon de vie? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 21:00:00

fin : 2024-06-29 21:50:00

Quai Lamartine

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

