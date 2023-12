ESPACEs – Résidence Dammartin en Goëlle Dammartin en Goëlle Juilly, 14 décembre 2023 08:00, Juilly.

ESPACEs – Résidence Dammartin en Goëlle 14 décembre 2023 – 16 janvier 2024 Dammartin en Goëlle Contact Cie : Cie.melampo@gmail.com

Recherche artistique autour de la perception de l’espace par le tout-petit. La compagnie souhaite dans ce cadre produire un document vidéo comme trace de cette vision sensible du monde qu’a le très jeune enfant.

Résidence en immersion les 14 et 15 Décembre et 18 et 19 Décembre 2024 en partenariat avec ACTA – Villiers-le-Bel

Avec Eleonora Ribis (metteure en scène), Julia Morlot (Plasticienne) et Fabio Falzone (realisateur)

Dammartin en Goëlle 77230 Juilly 77230 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.cie-melampo.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T09:00:00+01:00 – 2023-12-14T17:00:00+01:00

2024-01-16T09:30:00+01:00 – 2024-01-16T17:00:00+01:00