Crèche et illuminations de Noël dans l’église Dammarie-sur-Loing Catégories d’Évènement: Dammarie-sur-Loing

Loiret Crèche et illuminations de Noël dans l’église Dammarie-sur-Loing, 27 décembre 2023, Dammarie-sur-Loing. Dammarie-sur-Loing,Loiret Crèche et illuminations de Noël dans l’église.

2023-12-27 fin : 2023-12-29 18:00:00. 0 EUR. Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire



Crib and Christmas lights in the church Belén y luces navideñas en la iglesia Krippe und Weihnachtsbeleuchtung in der Kirche Mise à jour le 2023-10-31 par OT GATINAIS SUD Détails Catégories d’Évènement: Dammarie-sur-Loing, Loiret Autres Adresse Ville Dammarie-sur-Loing Departement Loiret Lieu Ville Dammarie-sur-Loing latitude longitude 47.78468;2.88282

Dammarie-sur-Loing Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dammarie-sur-loing/