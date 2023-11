L’Ecole des Femmes de Molière ESPACE NINO FERRER, 17 novembre 2023, DAMMARIE LES LYS.

L’Ecole des Femmes de Molière ESPACE NINO FERRER. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

La Mairie de Dammarie-Les-Lys présente ce spectacle. Compagnie VIVA Durée : 1 h 25 Anthony Magnier entreprend d’explorer la modernité des grands textes, tout en les partageant avec un large public. A travers une réappropriation de la langue théâtrale, il réinterroge les procédés de transmission des œuvres classiques, au public contemporain. Arnolphe prétend qu’une femme ne peut être sage et vertueuse qu’autant qu’elle est ignorante et niaise. Aussi, pour avoir une épouse à sa guise, il fait élever sa jeune pupille, Agnès, au fond de sa maison, sous la garde d’un valet et d’une servante aussi niais qu’elle. La jeune Agnès, qui a été élevée dans la plus grossière ignorance, se fatigue bientôt de l’isolement où on la retient.Cette iridescente Écoles des femmes sans relents de scolarité se termine dans une ambiance cabaret, en chanson, et le jeune public applaudit des quatre fers. Alors un bon conseil, seul, en couple, en vélo, en calèche, allez voir cette Écoles des Femmes astucieusement mise en scène par Anthony Magnier. Vous ne regarderez pas votre montre. Ce qu’on appelle du bel art populaire. Faites passer le message. – TéléramaInformations pratiques :Heure d’arrivée conseillée à 19 h 45 – Parking à disposition derrière la salle – Réservation PMR : 01 60 56 95 20 Anthony Magnier Anthony Magnier

ESPACE NINO FERRER DAMMARIE LES LYS Place Paul Bert Seine-et-Marne

