New ! La Comédie Musicale Improvisée – Dammarie Les Lys ESPACE NINO FERRER, 12 mai 2023, DAMMARIE LES LYS. New ! La Comédie Musicale Improvisée – Dammarie Les Lys ESPACE NINO FERRER. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:30 (2023-05-12 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. La Mairie de Dammarie-Les-Lys présente ce spectacle. NEW !La comédie musicale improviséeDes comédiens chanteurs, des musiciens, un dessinateur et un maître de cérémonie pour un spectacle UNIQUE au gré de leurs improvisations ! Le public invente un titre, donne un lieu et des rebondissements à l’histoire. Les comédiens-chanteurs créent les mélodies, les paroles et les personnages. Les musiciens composent les chansons et la musique du spectacle en direct. L’illustrateur projette ses images et décors sur le fond de scène. Le maître de cérémonie orchestre le tout… avec VOUS ! Informations pratiques :Heure d’arrivée conseillée à 19 h 45 – Parking à disposition derrière la salle – Réservation PMR : 01 60 56 95 20 New – La comédie musicale improvisée New – La comédie musicale improvisée Votre billet est ici ESPACE NINO FERRER DAMMARIE LES LYS Place Paul Bert Seine-et-Marne 23.0

