Poney de Pâques Dammarie-en-Puisaye Catégories d’Évènement: Dammarie-en-puisaye

Loiret

Poney de Pâques, 9 avril 2023, Dammarie-en-Puisaye . Dammarie-en-Puisaye ,Loiret , Poney de Pâques 7 Lieu-dit La Maltournée Dammarie-en-Puisaye Loiret

2023-04-09 09:00:00 – 2023-04-09 18:00:00 Dammarie-en-Puisaye

Loiret . Bientôt Pâques ?? et les vacances de printemps!!! ??

Poneys et chevaux ?? vous attendent avec impatience pour des moments de complicité à passer ensemble!!!

Enfants, adolescents, adultes, pendant 01h, on vous attend pour une chasse aux oeufs originale, à poney / cheval!

Accessible dès 2 ans, même pour débutants

Et nouveau cette année : possibilité de faire la chasse aux oeufs à pieds!!! Poney de Pâques attrape-reve-cheval@outlook.com https://www.attrape-reve-cheval.fr/ l’attrape-rêve

Dammarie-en-Puisaye

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Dammarie-en-puisaye, Loiret Autres Lieu Dammarie-en-Puisaye Adresse 7 Lieu-dit La Maltournée Dammarie-en-Puisaye Loiret Ville Dammarie-en-Puisaye Departement Loiret Tarif Lieu Ville Dammarie-en-Puisaye

Dammarie-en-Puisaye Dammarie-en-Puisaye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dammarie-en-puisaye /

Poney de Pâques 2023-04-09 was last modified: by Poney de Pâques Dammarie-en-Puisaye 9 avril 2023 7 Lieu-dit La Maltournée Dammarie-en-Puisaye Loiret Dammarie-en-puisaye Loiret

Dammarie-en-Puisaye Loiret