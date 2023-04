Poney de Pâques Dammarie-en-Puisaye Dammarie-en-puisaye Catégorie d’Évènement: Dammarie-en-puisaye

Poney de Pâques Dammarie-en-Puisaye, 9 avril 2023, Dammarie-en-puisaye. Poney de Pâques 9 et 10 avril Dammarie-en-Puisaye Voir https://www.attrape-reve-cheval.fr/ Bientôt Pâques ?? et les vacances de printemps!!! ??

Poneys et chevaux ?? vous attendent avec impatience pour des moments de complicité à passer ensemble!!!

Enfants, adolescents, adultes, pendant 01h, on vous attend pour une chasse aux oeufs originale, à poney / cheval!

Accessible dès 2 ans, même pour débutants

Et nouveau cette année : possibilité de faire la chasse aux oeufs à pieds!!! Dammarie-en-Puisaye 3 Rue de la Mairie, Dammarie-en-puisaye Dammarie-en-puisaye [{« type »: « link », « value »: « https://www.attrape-reve-cheval.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « attrape-reve-cheval@outlook.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T09:00:00+02:00 – 2023-04-09T18:00:00+02:00

2023-04-10T09:00:00+02:00 – 2023-04-10T18:00:00+02:00 FMACEN045V50A0CC l’attrape-rêve

