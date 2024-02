DAMIEN SAEZ SOLO GRAND THEATRE LA COURSIVE La Rochelle, vendredi 12 juillet 2024.

LE VENDREDI 12 JUILLET 2024 20H30DAMIEN SAEZ SoloOuverture des portes à 19h45. Liste des objets interdits à retrouver sur www.francofolies.fr (Pas de consigne sur place).Réservations PMR PSH : Nous demandons aux personnes en situation de handicap de bien vouloir remplir le formulaire disponible sur https://www.francofolies.fr/accessibilite, rubrique Pratique avant l'achat des places. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 05.46.50.55.77 ou par mail à billetterie@francofolies.fr. Plateforme ou places assises sur réservation, dans la limite des places disponibles.NB : Les Francofolies se réservent la possibilité de modifier les horaires et programmes du festival. Droit à l'image : Les spectateurs sont avertis que des prises de vues de la manifestation, et donc du public, sont effectuées aux fins de captations et que leur image est susceptible de figurer (i) sur toute vidéo destinée à des retransmissions de la manifestation à la télévision, sur internet ou tout autre support de diffusion et (ii) sur tout cliché photographique ou vidéo destiné à promouvoir la manifestation sur différents supports (site internet, réseaux sociaux, newsletters, etc.) .

Tarif : 40.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-07-12 à 20:30

GRAND THEATRE LA COURSIVE 4 rue Saint Jean du Pérot 17000 La Rochelle 17