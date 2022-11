Damien Morgan dans Rituel

2023-02-04 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-04 EUR Au détour de cette proposition aguicheuse, Damien Morgan propose à son public d’observer les rouages de l’esprit humain qui mènent à croire en quelque chose, dans le cadre d’un voyage anthropo-humoristique de la magie des siècles passés.



Entre thaumaturgie et escroquerie, et si l’intelligence était la seule magie de ce monde ?



Avec Damien Morgan

Magie / Mentalisme Ça vous dirait de créer une religion en 1h15 ?

