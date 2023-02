Damien Jaouen : Facteur studio Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Damien Jaouen : Facteur studio Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 11 mars 2023, Nantes. 2023-03-11

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Seul en scène. Connaissez-vous votre facteur ? Connaissez-vous l’homme derrière l’uniforme et les rêves nichés sous sa casquette ? Saviez-vous que le facteur, comme l’acteur, délivre des messages et que de l’un à l’autre, il n’y a qu’un pas ? “Facteur Studio” franchit ce pas et met en scène un homme qui met sa vie en jeu. En jeu d’enfant, car c’est bien d’un rêve de gosse dont on parle ici : devenir acteur ! Alors comme tous les bons jeux d’enfants, “Facteur Studio” se raconte en riant. En riant un peu des autres, mais surtout de soi. Ce périple nous raconte le parcours d’un artiste du/au quotidien dont la galère carbure à l’autodérision, mais aussi à l’amour de la danse, à l’amour tout court, aux rêves d’enfants, et nous rappelle qu’il ne faut jamais oublier son harmonica. Durée : 1h15 Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

