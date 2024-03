Damien Hirst The Light That Shines Château La Coste Le Puy-Sainte-Réparade, samedi 2 mars 2024.

Damien Hirst The Light That Shines Château La Coste Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

The Light That Shines

2 mars 23 juin 2024

Pour la première fois tous les espaces d’exposition de Château La Coste seront investis par un artiste Damien Hirst

Une exposition en collaboration avec Heni

À partir du 2 mars, Château La Coste présente une exposition dédiée à l’artiste Damien Hirst.

Intitulée « The Light That Shines », elle met en avant des sculptures et peintures de l’artiste britannique, certaines célèbres, d’autres inédites. L’exposition représente les thèmes explorés par Damien Hirst tels que la beauté, la religion, la science, la vie et la mort. Les œuvres seront dispersées sur l’ensemble du domaine de Château La Coste ainsi que dans toutes ses galeries. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-06-23 17:00:00

Château La Coste 2750 route de la Cride

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@chateau-la-coste.com

L’événement Damien Hirst The Light That Shines Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2024-03-01 par Provence Tourisme