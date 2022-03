Damien Covers en concert Au Bureau Saint-Quentin, 2 avril 2022, Saint-Quentin.

Damien Covers en concert Au Bureau Saint-Quentin

2022-04-02 – 2022-04-02

Saint-Quentin Aisne

Damien Covers, chanteur guitariste électro-acoustique originaire de Perpignan et installé en Picardie nous transporte dans un univers basé sur l’émotion. Sa musique est faite de partage, de convivialité en toute intimité acoustique. Adepte des soirées guitares sur le sable et grand fan de Damien Rice, ses influences vont de Radiohead à Ed Sheeran, en passant par Vianney, Boyce Avenue … Il se produira en trio acoustique (Pier H. au violon et Thierry G. à la guitare basse).

damiencovers@gmail.com

DAMIEN COVERS

Saint-Quentin

