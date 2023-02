Visite de l’atelier de Damien Béal Artisan menuisier et maroquinier, créateur de sac en bois et cuir, objet et mobilier. Damien Béal, 29 mars 2023, Versailles.

Damien Béal 40 rue d'anjou 78000 versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Rencontre avec Damien Béal, maroquinier Versaillais mêlant le travail du cuir et du bois.
Laissez-vous emporter dans son atelier atypique pour découvrir les méthodes de fabrication d'un sac à main original !

