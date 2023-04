DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS, 3 décembre 2023, Damelevières.

Avec quelques jours d’avance, profitez du passage de Saint-Nicolas dans les rues de Damelevières dès ce 3 décembre prochain.

Le défilé de Saint-Nicolas passera aussi sur les stands du marché pour distribuer quelques friandises.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 à ; fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

Damelevières 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est



With a few days in advance, enjoy the passage of Saint-Nicolas in the streets of Damelevières from this December 3rd.

The Saint-Nicolas parade will also pass by the market stands to distribute some sweets.

Con unos días de antelación, aproveche el paso de Saint-Nicolas por las calles de Damelevières a partir de este 3 de diciembre.

El desfile de Saint-Nicolas también pasará por los puestos del mercado para repartir algunos dulces.

Mit ein paar Tagen Vorsprung können Sie ab dem 3. Dezember den Durchzug von Saint-Nicolas durch die Straßen von Damelevières genießen.

Die Nikolausparade wird auch an den Marktständen vorbeikommen, um einige Leckereien zu verteilen.

Mise à jour le 2023-01-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS