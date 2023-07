FÊTE DE L’EAU Damelevières, 14 août 2023, Damelevières.

Damelevières,Meurthe-et-Moselle

Fête de l’eau organisée par le Comité des Fêtes à Damelevières ce 14 et 15 août. Soirée dansante avec DJ et Feux d’artifice à 22 h le samedi 14 août et jeux par équipe, manèges et restauration le 15 août à partir de 14h00. Infos au 06 73 35 37 69.. Tout public

Lundi 2023-08-14 fin : 2023-08-15 . 0 EUR.

Damelevières 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Water Festival organized by the Comité des Fêtes in Damelevières on August 14 and 15. Dance party with DJ and fireworks at 10 pm on Saturday August 14th and team games, rides and catering on August 15th from 2 pm. Information at 06 73 35 37 69.

Fiesta del agua organizada por el Comité de Fiestas de Damelevières los días 14 y 15 de agosto. Fiesta de baile con DJ y fuegos artificiales a las 22.00 h el sábado 14 de agosto y juegos de equipo, tiovivos y catering el 15 de agosto a partir de las 14.00 h. Para más información, llame al 06 73 35 37 69.

Wasserfest, organisiert vom Comité des Fêtes in Damelevières am 14. und 15. August. Tanzabend mit DJ und Feuerwerk um 22 Uhr am Samstag, den 14. August, und Mannschaftsspiele, Karussells und Verpflegung am 15. August ab 14 Uhr. Infos unter 06 73 35 37 69.

Mise à jour le 2023-07-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS