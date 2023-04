TOUR DE LA MIRABELLE 3 Chemin du Saulcy, 28 mai 2023, Damelevières.

Les 25 et 28 mai : Tour de la Mirabelle – Arrivée finale à Damelevières ce dimanche 28 mai 2023.. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . 0 EUR.

3 Chemin du Saulcy Zone de Loisirs

Damelevières 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est



May 25 and 28: Tour de la Mirabelle – Final arrival in Damelevières on Sunday, May 28, 2023.

25 y 28 de mayo: Tour de la Mirabelle – Llegada final en Damelevières el domingo 28 de mayo de 2023.

25. und 28. Mai: Tour de la Mirabelle – Endgültige Ankunft in Damelevières am Sonntag, den 28. Mai 2023.

Mise à jour le 2023-01-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS