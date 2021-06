Damébochi Les Disquaires, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 2 juillet 2021

de 20h à 22h

payant

[#CO-PLATEAU] Après de longs mois d’attente Sydji & The CapriTheoNy et Damébochi ont hâte de vous retrouver pour vous faire groover aux rythme de leurs influences Neo-Soul, Funk et Pop !

Damébochi

Damébochi voit le jour en janvier 2019. Le groupe, originaire d’île de France, est né de la volonté de créer une néo-soul francophone aux fortes influences hip-hop et jazz. Leur premier EP, « Plonger », sorti en mai 2019, explore cette croisée des genres.

Entre beat hip-hop, solos puissants et paroles délicates, ils créent ensemble un univers complet explorant leurs influences et leurs sensibilités dans des concerts où le groove et l’improvisation se mêlent et emportent le spectateur avec eux.

Sydji

Sydji, l’étrange fille masquée propose des sonorité R&B/Soul alternatif inspiré par Hiatus Kayote , The Internet ou encore Phony Ppl. Elle s’est associé à la batteuse et au bassiste du groupe CapriTheoNy pour jouer les meilleurs titres de son Ep « Happy Child » et son album « Why So Serious? ».

Concerts -> Autre concert

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)



Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://music-damebochi.bandcamp.com/releases https://bit.ly/SydjiDamebochi0207

Concerts -> Autre concert Musique

Date complète :

2021-07-02T20:00:00+02:00_2021-07-02T22:00:00+02:00