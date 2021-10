Dame Sidonie : la balade des lacs Saint-Sixte, 24 octobre 2021, Saint-Sixte.

Dame Sidonie : la balade des lacs 2021-10-24 – 2021-10-24

Saint-Sixte Lot-et-Garonne Saint-Sixte

Courses-randos-animations-repas. Dame Sidonie organise une visite pour découvrir la vie des mariniers de Saint-Sixte et notamment un ex-voto classé monument historique en son village de Saint-Sixte (à 20 min d’Agen et 15 min de Valence d’Agen). Découvrez avec elle d’hier à aujourd’hui, un petit coin de Gascogne rythmé par les caprices du fleuve Garonne au cours d’une balade contée originale, généreuse et pleine de surprises….

+33 6 13 87 55 75

CDF ST SIXTE

