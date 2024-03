Dame pirate Mosquita Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, samedi 15 juin 2024.

Dame pirate Mosquita Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une pirate part à la recherche d’un trésor convoité depuis de nombreuses années.

Rendez-vous au Divadlo Théâtre.Enfants

Mosquita, pirate vaillante et courageuse raconte aux enfants son histoire semée d’embûches et d’aventures. Son chemin sera long et périlleux.

Mosquita est un personnage drôle et décalé, plein de fougue et de vivacité. Au fur et à mesure de l’histoire, les marionnettes apparaissent et prennent vie.



Ecriture et jeu Caroline Dabusco

A partir de 3 ans 8.5 8.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 14:30:00

fin : 2024-06-15

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

