Dame pirate Mosquita, 30 avril 2022, .

Dame pirate Mosquita

2022-04-30 – 2022-04-30

Mosquita, pirate vaillante et courageuse, part à la recherche d’un trésor convoité depuis de nombreuses années. Son chemin sera long et périlleux.



Au fur et à mesure de l’histoire des grandes marionnettes apparaissent et prennent vie. Les enfants sont totalement embarqués dans ce spectacle très rythmé et qui fait appel à leur participation.



Le trésor est un message d’amour et de tendresse.



Avec Caroline Dabusco

