7 7 L’Embobineuse & Humeur Massacrante présentent : Dame Area + Új Bála + La Coupure.



• Dame Area

Barcelone / Mannequin Records

Tribal Wave tu vas danser

Dame Area mêle synthés et percussions live, industrialisme et tribalisme. Leur musique fonctionne comme un test de Rorschach (si si, vous savez, les tâches d’encre) musical : pour certains, ils font de la tribal wave, pour d’autre du Latin EBM, ou bien encore de la techno punk ou de l’industrial postpunk, c’est selon…

Dans tous les cas, le live intense de Silvia Konstance et Viktor L.Crux, (également dans des projets comme Futuro de Hierro, Ordre Etern ou Qa’a, et collaborateur de Nurse With Wound et J.Arbeit de E.Neubauten) pourrait bien vous emmener dans une transe incandescente.



• Új Bála

Budapest / Techno zone grise

Új Bála, projet solo de Gábor Kovács musicien et artiste visuel basé à Budapest, fusionne noise, psychédélisme et franges de techno. Il y convoque les squelettes rythmiques de la dance music, qu’il prend un malin plaisir à balader parmi de doux bruits de synthé mutilés.



• La Coupure

Marseille / Rock psyché noise à recoudre

Quand on tape “La Coupure” + “Marseille” dans notre moteur de recherche préféré, on tombe surtout sur de (nombreuses) plaintes de coupure de courant et des astuces pour survivre à la bougie. Bien meilleurs sur scène que pour le référencement, les membres de ce duo marseillais, entre rock psyché noise et krautrock répétitif, joueront avec ferveur les morceaux de leur dernier opus, sorti ce printemps.

