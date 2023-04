A la découverte des orchidées Parking aérodrome de Falaise, 4 juin 2023, Damblainville.

Sur les pentes du coteau calcaire de la réserve naturelle nationale du Mesnil-soleil, venez découvrir au gré d’une balade ces fantastiques orchidées. Ce lieu accueille une vingtaine d’espèces, comme l’Orchis bouc, des Ophrys et bien d’autres découvertes botaniques… Ce sera l’occasion de découvrir comment la gestion permet le maintien de cette végétation particulière, mais aussi d’apprendre à les observer d’une manière ludique…

(3,5km/2h30) – Niveau 2.

2023-06-04 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-04 12:00:00. .

Parking aérodrome de Falaise Réserve naturelle du Mesnil-Soleil

Damblainville 14620 Calvados Normandie



On the slopes of the limestone hillside of the Mesnil-Soleil national nature reserve, come and discover these fantastic orchids during a walk. This place hosts about twenty species, such as the Goat Orchid, Ophrys and many other botanical discoveries? It will be an opportunity to discover how the management allows the maintenance of this particular vegetation, but also to learn how to observe them in a playful way?

(3,5km/2h30) – Level 2

En las laderas de la colina calcárea de la reserva natural nacional de Mesnil-Soleil, venga a descubrir estas fantásticas orquídeas durante un paseo. Este lugar alberga una veintena de especies, como la Orquídea de cabra, la Ophrys y muchos otros descubrimientos botánicos? Será la ocasión de descubrir cómo la gestión permite el mantenimiento de esta vegetación particular, pero también de aprender a observarlas de forma lúdica?

(3,5km/2h30) – Nivel 2

An den Hängen der Kalksteinhänge des nationalen Naturschutzgebiets Mesnil-soleil können Sie bei einem Spaziergang die fantastischen Orchideen entdecken. Dieser Ort beherbergt etwa 20 Arten wie das Bockskraut, Ophrys und viele andere botanische Entdeckungen Hier haben Sie die Gelegenheit, zu entdecken, wie die Verwaltung diese besondere Vegetation erhält, und auf spielerische Weise zu lernen, wie man sie beobachtet

(3,5km/2h30) – Niveau 2

Mise à jour le 2023-04-21 par Calvados Attractivité