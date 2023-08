Künigs-Art en concert Dambach-la-Ville, 10 septembre 2023, Dambach-la-Ville.

Dambach-la-Ville,Bas-Rhin

L’ensemble instrumental Künigs-Art cultive la musique médiévale et Renaissance. Il nous apporte la joie des airs traditionnels d’antan dans les fêtes populaires..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . 0 EUR.

Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est



The Künigs-Art instrumental ensemble cultivates medieval and Renaissance music. They bring the joy of traditional tunes to popular festivals.

El conjunto instrumental Künigs-Art cultiva la música medieval y renacentista. Llevan la alegría de las melodías tradicionales a las fiestas populares.

Das Instrumentalensemble Künigs-Art pflegt die Musik des Mittelalters und der Renaissance. Es bringt uns die Freude an den traditionellen Melodien vergangener Zeiten bei Volksfesten.

