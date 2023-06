Journée des bénévoles au château du Bernstein Dambach-la-Ville, 29 juin 2023, Dambach-la-Ville.

Dambach-la-Ville,Bas-Rhin

Découvrez ce château fort en granit, l’un des plus anciens d’Alsace..

2023-06-29 à ; fin : 2023-09-28 17:00:00. 0 EUR.

Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est



Discover this granite castle, one of the oldest in Alsace.

Descubra este castillo fortificado de granito, uno de los más antiguos de Alsacia.

Entdecken Sie diese Burg aus Granit, eine der ältesten im Elsass.

