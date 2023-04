Concert Autour de l’orgue Mercklin Rue de l’église Dambach-la-Ville Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dambach-la-Ville

Concert Autour de l’orgue Mercklin Rue de l’église, 7 mai 2023, Dambach-la-Ville. Venez vous amuser, vous détendre, tout en effectuant une bonne action !.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . 0 EUR.

Rue de l’église

Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est



Come and have fun, relax and do a good deed! ¡Venga a divertirse, relajarse y hacer una buena obra! Kommen Sie, um Spaß zu haben, sich zu entspannen und gleichzeitig eine gute Tat zu vollbringen! Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme du pays de Barr

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Dambach-la-Ville Autres Lieu Rue de l'église Adresse Rue de l'église Ville Dambach-la-Ville Departement Bas-Rhin Lieu Ville Rue de l'église Dambach-la-Ville

Rue de l'église Dambach-la-Ville Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dambach-la-ville/

Concert Autour de l’orgue Mercklin Rue de l’église 2023-05-07 was last modified: by Concert Autour de l’orgue Mercklin Rue de l’église Rue de l'église 7 mai 2023 Rue de l'église Dambach-la-Ville

Dambach-la-Ville Bas-Rhin