67650 Dambach-la-Ville . Portes ouvertes des ateliers d’arts de ferronnerie et d’émaillage sur lave, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA). Au programme : visite des ateliers, rencontre avec les artisans, découverte des procédés de fabrication, démonstrations, vente de pièces. Portes ouvertes des ateliers d’arts de ferronnerie et d’émaillage sur lave. Tous public, accès a mobilité réduite. Au programme : visite des ateliers, rencontre avec les artisans, découverte des procédés de fabrication, démonstrations, vente de pièces. Gâteaux et boissons à dispositions des visiteurs. +33 6 51 88 76 15 Dambach-la-Ville

