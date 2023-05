Apéro village, 26 mai 2023, Dambach.

Entre amis, en famille, en couple ou en solo, venez passez une belle soirée en prenant part à cette fête ! Restauration, réservation recommandée..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . 0 EUR.

Dambach 67110 Bas-Rhin Grand Est



With friends, family, as a couple or solo, come and spend a beautiful evening by taking part in this party! Catering, reservation recommended.

Con amigos, en familia, en pareja o en solitario, ¡ven a disfrutar de una gran velada y participa en esta fiesta! Catering, se recomienda reservar.

Ob mit Freunden, der Familie, zu zweit oder allein, verbringen Sie einen schönen Abend und nehmen Sie an diesem Fest teil! Verpflegung, Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-05-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte