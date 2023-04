Tous aux châteaux : Visite guidée du Schoeneck D53, entre Wineckerthal et Obersteinbach Dambach Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Dambach

Tous aux châteaux : Visite guidée du Schoeneck D53, entre Wineckerthal et Obersteinbach, 1 mai 2023, Dambach. [JOURNEE DES CHATEAUX FORTS D’ALSACE] Découvrez le château du Schoeneck et son histoire au travers de visites guidées ou d’une exposition photos..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 17:30:00. 0 EUR.

D53, entre Wineckerthal et Obersteinbach

Dambach 67110 Bas-Rhin Grand Est



[Discover the Schoeneck castle and its history through guided tours or a photo exhibition. [Descubra el castillo de Schöneck y su historia mediante visitas guiadas o una exposición fotográfica. [JOURNEE DES CHATEAU FORTS D’ALSACE] Entdecken Sie die Burg Schoeneck und ihre Geschichte durch geführte Besichtigungen oder eine Fotoausstellung. Mise à jour le 2023-04-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Dambach Autres Lieu D53, entre Wineckerthal et Obersteinbach Adresse D53, entre Wineckerthal et Obersteinbach Ville Dambach Departement Bas-Rhin Lieu Ville D53, entre Wineckerthal et Obersteinbach Dambach

D53, entre Wineckerthal et Obersteinbach Dambach Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dambach/

Tous aux châteaux : Visite guidée du Schoeneck D53, entre Wineckerthal et Obersteinbach 2023-05-01 was last modified: by Tous aux châteaux : Visite guidée du Schoeneck D53, entre Wineckerthal et Obersteinbach D53, entre Wineckerthal et Obersteinbach 1 mai 2023 D53, entre Wineckerthal et Obersteinbach Dambach

Dambach Bas-Rhin