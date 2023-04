Forum Médiéval : « Boire et manger à l’époque des Bastides », 30 septembre 2023, Damazan.

Situé à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, Damazan est une bastide dynamique. Construite au 13ème siècle la bastide a gardé son visage du passé. Une halle sur la place principale embellie de ses cornières. Les rues adjacentes conservent le caché de l’époque avec les murs à pans de bois.

Cadre idéale pour recevoir le forum médiéval et les conférences au sujet du/des repas médiévaux :

Que savons nous des repas médiévaux ?

D’abord est-il correct de parler d’un « repas médiéval », alors qu’il y avait alors une grande diversité : selon les pays, selon les milieux sociaux… On ne mangeait bien sûr pas les mêmes mets à la table des princes et dans les milieux plus populaires ? Quel était le rôle des épices ? Et comment les façons de préparer ou les modes ont-elles évolué : quelles évolutions depuis lors dans les ustensiles, dans les goûts ?.

Damazan 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Located halfway between Bordeaux and Toulouse, Damazan is a dynamic bastide. Built in the 13th century, the bastide has kept its face from the past. A market hall on the main square embellished with its cornices. The adjacent streets preserve the hidden of the time with the half-timbered walls.

Ideal setting for the medieval forum and conferences on the subject of medieval meals:

What do we know about medieval meals?

First of all, is it correct to speak of a « medieval meal », when there was a great diversity: according to the countries, according to the social environment? Of course, one did not eat the same dishes at the table of princes and in the more popular circles? What was the role of spices? And how did the ways of preparation or the fashions evolve: which evolutions since then in the utensils, in the tastes?

Situada a medio camino entre Burdeos y Toulouse, Damazan es una bastida dinámica. Construida en el siglo XIII, la bastida conserva su rostro del pasado. En la plaza principal, un mercado embellece con sus azulejos las esquinas. Las calles adyacentes han conservado el carácter oculto de la época con sus muros de entramado de madera.

Escenario ideal para el foro medieval y las conferencias sobre el tema de las comidas medievales:

¿Qué sabemos de las comidas medievales?

En primer lugar, ¿es correcto hablar de una « comida medieval », cuando existía una gran diversidad: según el país, según el entorno social? Por supuesto, los platos que se comían en la mesa de los príncipes no eran los mismos que los que se comían en círculos más populares ¿Cuál era el papel de las especias? ¿Y cómo evolucionaron las formas de preparar la comida o las modas: qué cambios ha habido en los utensilios y los gustos desde entonces?

Damazan liegt auf halbem Weg zwischen Bordeaux und Toulouse und ist eine dynamische Bastide. Die im 13. Jahrhundert erbaute Bastide hat ihr Gesicht aus der Vergangenheit bewahrt. Eine Markthalle auf dem Hauptplatz, die durch ihre Ecksteine verschönert wurde. Die Nebenstraßen bewahren mit ihren Fachwerkmauern das Verborgene der damaligen Zeit.

Idealer Rahmen für das Mittelalterforum und Vorträge über mittelalterliche Mahlzeiten:

Was wissen wir über mittelalterliche Mahlzeiten?

Ist es richtig, von einer « mittelalterlichen Mahlzeit » zu sprechen, wenn es doch damals eine große Vielfalt gab: je nach Land, je nach sozialer Schicht? An den Tischen der Fürsten wurden natürlich nicht dieselben Speisen gegessen wie in den einfachen Kreisen? Welche Rolle spielten Gewürze? Und wie haben sich die Zubereitungsarten oder Moden verändert: Welche Entwicklungen gab es seitdem bei den Küchengeräten, bei den Geschmäckern?

