Marchés Nocturnes de Damazan Damazan, 4 juillet 2023, Damazan.

Damazan,Lot-et-Garonne

Sur les bords du canal de Garonne, au coeur de la bastide de Damazan, se déroulent, tous les mardis de l’été, les marchés nocturnes. Gastronomie et convivialité seront au rendez-vous avec de nombreux stands de restauration proposés par des producteurs locaux et une animation musicale de qualité..

2023-07-04 fin : 2023-08-29 23:30:00. .

Damazan 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the banks of the Garonne Canal, in the heart of the bastide town of Damazan, the night markets take place every Tuesday throughout the summer. Gastronomy and conviviality are the order of the day, with numerous food stalls provided by local producers and top-quality musical entertainment.

A orillas del Canal del Garona, en el corazón de la ciudad bastida de Damazan, los mercados nocturnos se celebran todos los martes del verano. En ellos se ofrece comida y bebida de los productores locales, así como espectáculos musicales de gran calidad.

An den Ufern des Garonne-Kanals, im Herzen der Bastide Damazan, finden im Sommer jeden Dienstag die Nachtmärkte statt. Gastronomie und Geselligkeit stehen auf dem Programm, mit zahlreichen Essensständen, die von lokalen Produzenten angeboten werden, und einer hochwertigen musikalischen Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas