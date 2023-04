À la soupe !, 23 avril 2023, Damazan.

Concours de soupe, sous la halle de Damazan. Renseignements et inscriptions à la mairie. dégustation gratuite à partir de 11h. Prévoir un bol et une cuillère. Pique-Nique à partir de 12h30..

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . .

Damazan 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Soup contest, under the hall of Damazan. Information and registration at the town hall. Free tasting from 11 am. Bring a bowl and a spoon. Picnic from 12:30 pm.

Concurso de sopas, bajo la sala de Damazan. Información e inscripción en el ayuntamiento. Degustación gratuita a partir de las 11h. Traiga un cuenco y una cuchara. Picnic a partir de las 12.30 h.

Suppenwettbewerb, in der Halle von Damazan. Informationen und Anmeldungen im Rathaus. Kostenlose Verkostung ab 11 Uhr. Eine Schüssel und einen Löffel mitbringen. Picknick ab 12.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-21 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas