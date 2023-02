DALVA MANUFACTURE CHANSON, 17 février 2023, PARIS.

DALVA MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE DALVA écrit des chansons orageuses. Avec son jeu de guitare teinté d’effets et sa boite à rythme, il installe sur scène des climats variés au gré de picking entrainants et d’arpèges planants. De ses textes, surgissent des mots, des phrases, qui projettent l’auditeur dans sa toile. S’il aime les chemins de traverse, les rythmes et les ruptures, il recherche aussi les mélodies ciselées qui restent sur les lèvres. Dalva Dalva

MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris

