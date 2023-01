Dalila Laborde chante Allain Leprest Montazeau Montazeau Montazeau Catégories d’Évènement: Dordogne

Montazeau

Dalila Laborde chante Allain Leprest Montazeau, 21 janvier 2023, Montazeau Montazeau. Dalila Laborde chante Allain Leprest Salle des fêtes Montazeau Dordogne

2023-01-21 – 2023-01-21 Montazeau

Dordogne Montazeau 10 10 EUR Venez assister au concert de Dalila Laborde qui chante Allain Leprest » Chansons polychromes » avec Pierre Savary et Christian Laborde. Venez assister au concert de Dalila Laborde qui chante Allain Leprest » Chansons polychromes » avec Pierre Savary et Christian Laborde. Mairie de Montazeau

Montazeau

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Montazeau Autres Lieu Montazeau Adresse Salle des fêtes Montazeau Dordogne Ville Montazeau Montazeau lieuville Montazeau Departement Dordogne

Montazeau Montazeau Montazeau Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montazeau-montazeau/

Dalila Laborde chante Allain Leprest Montazeau 2023-01-21 was last modified: by Dalila Laborde chante Allain Leprest Montazeau Montazeau 21 janvier 2023 Dordogne Montazeau Montazeau Dordogne Salle des fêtes Montazeau Dordogne

Montazeau Montazeau Dordogne