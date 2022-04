DALILA LABORDE CHANTE ALLAIN LEPREST Massugas, 23 avril 2022, Massugas.

DALILA LABORDE CHANTE ALLAIN LEPREST le bourg SALLE D’ÈCHANGES CULTURELS Massugas

2022-04-23 – 2022-04-23 le bourg SALLE D’ÈCHANGES CULTURELS

Massugas Gironde Massugas

Le 23 avril prochain, nous vous convions à une première…Une première multicolore.

Dalila viendra déposer avec son talent et sa délicatesse, toutes les teintes du nuancier d’Allain Leprest, cet immense artiste, poète, cet écorché vif dont tout le monde parlait, mais que personne ne connaissait vraiment, et surtout pas les médias…

Claude Nougaro. a dit de lui : ” C’est bien simple, je considère Allain Leprest comme un des plus foudroyants auteurs de chansons que j’ai entendues au ciel de la chanson française.”

Avec ses déchirures en écrit, en cris, en crise, ses éclats d’ombres et de lumières, ses éclaboussures.

Des chansons aux couleurs d’états d’Âme, d’état d’Être, en tout cas, d’état d’Amour.

Une mise à nu, la colère, la surprise, l’espoir, l’inquiétude, la tendresse!

Nous vous proposons de partager ses chansons qui sont nos coups de cœur, son regard sur le monde!

+33 9 77 46 22 00

le bourg SALLE D'ÈCHANGES CULTURELS Massugas

