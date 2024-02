DALIDA- LE SHOW D’UNE VIE Corneilhan, samedi 23 mars 2024.

Spectacle hommage plein de sincérité et haut en couleur, avec Céline Dubois. Payant. Sur réservation. Salle polyvalente.

« Dalida » le show d’une vie…

Céline Dubois et ses danseurs présentent un spectacle hommage très personnel, plein de sincérité et haut en couleur.

Revivez l’histoire de la chanteuse iconique, depuis ses débuts à Paris dans les années 50, et jusqu’à sa disparition en 1987.

Retrouvez les grands succès de sa carrière, de » Bambino » à « Laissez moi danser ».

Danse, costumes, émotions, rires…2 heures de show dans une atmosphère chaleureuse et sympathique, dont seule Céline a le secret…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Corneilhan 34490 Hérault Occitanie

