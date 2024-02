DALIDA, LA TZIGANE / RODRIGO CUEVAS THEATRE ANTIQUE- ARLES Arles, mercredi 10 juillet 2024.

DALIDA, LA TZIGANE par BARBARA PRAVI & AÄLMA DILI – FranceEtoile montante d’une « pop à textes », cette jeune admiratrice de la grande Chanson française interprète les chansons de Dalida… en version tsigane ! Grandie entre livres, art et musique, auteure-compositrice-interprète, danseuse, comédienne, elle est aussi une femme engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Grand Prix Sacem pour Voilà, titre qu’elle a porté à l’Eurovision en 2021, « Révélation » aux Victoires de la Musique en 2022, accueillie avec plusieurs projets à Arles, c’est avec une bouleversante sincérité qu’elle incarne « sa » Dalida, l’entraînant vers l’Orient, là où ont poussé ses propres racines, iranienne et serbe.Entourée du balkanique quatuor Aälma Dili – dont les violon, guitare, mandoline et violoncelle suivent le sillon tracé par Bratsch ou Soviet Suprem – elle revisite ce répertoire patrimonial entre fougue et délicatesse. D’aucuns verraient en elle la nouvelle Dalida Pravi… mais l’oiseau au regard pétillant, à la voix puissante et à la grande amplitude vocale ne se laissera pas enfermer et surtout, promet de voler très haut ! RODRIGO CUEVAS – Asturies/EspagneParce que « la vraie révolution se fait en dansant et en s’amusant », le dernier album de cet artiste total (accueilli à Suds à guichets fermés en 2022) décline un manuel de fête au lyrisme aussi torride que profond. Sur des musiques et chants populaires ou des compositions originales arrangées par le Portoricain Eduardo Cabra (ex Calle 13), il propulse la tradition à l’ère de l’électro. Prix des musiques actuelles du ministère de la Culture espagnol en 2023, le chanteur-musicien-danseur-performeur déploie sur scène tout l’éventail de ses charmes… Au-delà de ses allures de diva, cet hédoniste au mysticisme incandescent et impertinent se pose en gardien de l’essence de la fête, enracinée dans toute tradition populaire. Sur un répertoire puisé au cœur des Asturies ou de la région de León, il nous invite à entrer dans l’esprit des « verbenas », ces fêtes de village dont les libations distillent ici sans ambages des messages d’amour, de tolérance et d’ouverture ! Avec Rodrigo Cuevas (voix, tambourin, pandero), Mapi Quintana (pandero, tambourin, palmas, vocoder, contrebasse, voix), Juanjo Díaz (percussions), Rubén Bada (guitares, chœurs, palmes, pandero) et Tino Cuesta (programmations, synthé, chœurs, accordéon)

Tarif : 30.20 – 44.50 euros.

Début : 2024-07-10 à 21:30

THEATRE ANTIQUE- ARLES BOULEVARD DES LICES 13200 Arles 13