DALÍ Rock School Barbey Bordeaux, vendredi 28 juin 2024.

DALÍ A la Rock School Barbey Vendredi 28 juin, 20h30 Rock School Barbey 20€ en prévente, 23€ sur place

Dalí est un jeune artiste de 21 ans, dont les inspirations s’étendent de la chanson française au r’n’b US. Accompagné de son compositeur Kura, l’artiste développe une esthétique à la croisée des chemins entre rap et chanson, mêlant thématiques fortes et mélodies légères. Fort de ses premières sorties qui l’ont placé sur le devant de la scène émergente actuelle, il revient avec un nouveau projet intitulé « Muse » qui retrace ses expériences et souvenirs de ses moments passés auprès des figures féminines qui l’ont marqué.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

hip-hop