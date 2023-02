Dali, l’Enigme sans fin / Gaudi, Architecte de l’Imaginaire Bassins de Lumières, 7 mai 2023, BORDEAUX.

Dali, l’Enigme sans fin / Gaudi, Architecte de l’Imaginaire Bassins de Lumières. Un spectacle à la date du 2023-05-07 à 17:45 (2023-02-06 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Entrée dans la 1/2 heure suivant l’horaire réservé. Dali, l’Enigme sans fin / Gaudí, Architecte de l’imaginaireDu 3 février 2023 au 7 janvier 2024 Horaires:du 3 au 19 février: dimanche au jeudi : 10h-19h / vendredi et samedi : 10h-21hdu 20 février au 31 mars et du 1e octobre au 07 janvier 2024 : hors vacances scolaires et hors expositions temporaires : dimanche au jeudi : 10h-18h / vendredi et samedi : 10h-19hdu 1e avril au 30 septembre : pendant les vacances scolaires et hors expositions temporaires : dimanche au jeudi : 10h-19h / vendredi et samedi : 10h-21hdu 7 avril – 29 avril : dimanche au jeudi : 10h-17h / vendredi et samedi : 10h-19h Durée : 1h – dernière entrée 1 heure avant la fermetureTarif senior pour les plus de 65 ansTarifs jeune : 6 à 25 ans inclusTarif réduit : porteurs du pass éducation et les enseignants du public et du privéGratuit : – de 5 ans, personnes handicapées ou invalides, bénéficiaires des minima sociaux, journalistes, conférenciers et guides interprètes, membres de l’ICOM et de l’ICOMOS, personnel scientifique des musées publics, membres de l’association des critiques d’art ou membres du syndicat de la presse artistique (sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois à l’entrée).Accessibilité en fauteuil roulant Bassins des Lumières

Votre billet est ici

Bassins de Lumières BORDEAUX impasse Brown de Colstoun Gironde

Entrée dans la 1/2 heure suivant l’horaire réservé.

Dali, l’Enigme sans fin / Gaudí, Architecte de l’imaginaire

Du 3 février 2023 au 7 janvier 2024

Horaires:

du 3 au 19 février: dimanche au jeudi : 10h-19h / vendredi et samedi : 10h-21h

du 20 février au 31 mars et du 1e octobre au 07 janvier 2024 : hors vacances scolaires et hors expositions temporaires : dimanche au jeudi : 10h-18h / vendredi et samedi : 10h-19h

du 1e avril au 30 septembre : pendant les vacances scolaires et hors expositions temporaires : dimanche au jeudi : 10h-19h / vendredi et samedi : 10h-21h

du 7 avril – 29 avril : dimanche au jeudi : 10h-17h / vendredi et samedi : 10h-19h

Durée : 1h – dernière entrée 1 heure avant la fermeture

Tarif senior pour les plus de 65 ans

Tarifs jeune : 6 à 25 ans inclus

Tarif réduit : porteurs du pass éducation et les enseignants du public et du privé

Gratuit : – de 5 ans, personnes handicapées ou invalides, bénéficiaires des minima sociaux, journalistes, conférenciers et guides interprètes, membres de l’ICOM et de l’ICOMOS, personnel scientifique des musées publics, membres de l’association des critiques d’art ou membres du syndicat de la presse artistique (sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois à l’entrée).

Accessibilité en fauteuil roulant

.16.0 EUR16.0.

Votre billet est ici