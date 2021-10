DAL SASSO / YELE Grand Théâtre des Cordeliers, 23 janvier 2022, Albi.

DAL SASSO / YELE

Grand Théâtre des Cordeliers, le dimanche 23 janvier 2022 à 17:00

**Yelé** Yelé (lumière en bambara) est un trio unique et atypique, délivrant un groove implacable. Les compositions des musiciens, dans la lignée des traditions de griots, se veulent résolument universelles et piétinent allègrement les frontières des genres. Yelé impressionne par l’originalité de son instrumentation et la dynamique de son interprétation. La voix puissante de Losso Keïta accompagne des mélodies « sang mêlé » pleines d’émotions. Forts de leurs richesses culturelles, les musiciens, dans une énergique fusion des styles, apportent rythmes et irrépressible envie de bouger. Entrez dans la danse avec Yelé ! Que la lumière soit ! **Dal Sasso Big Band** Africa/Brass, enregistré en 1961, a marqué une étape importante dans la carrière de John Coltrane. Ce disque devait marquer son temps par son recours visionnaire à des rythmes et modes africains. Une oeuvre de référence pour nombre de musiciens de jazz. Revisiter cette musique tient forcément de la gageure, mais les forces ici présentes ne manquent ni de respect envers l’original, ni de capacités à s’en affranchir. On dépasse avec maestria l’exercice appliqué. C’est toute une génération de jazz women et de jazz men que Christophe Dal Sasso, reconnu comme l’un des arrangeurs les plus talentueux de l’hexagone, a réunie sur ce plateau. Une génération talentueuse, brillante, couverte de Victoires de la Musique Jazz, pour un programme exceptionnel et fraternel, fidèle à la portée universelle du message humaniste que John Coltrane avait inscrit au coeur de sa musique. **Distribution** YELÉ Chant, n’goni, calebasse et tama Losso Keïta / Didjeridoo, flûte Eliah Jasper / Guitare basse Isaac Koffi LE BIG BAND Saxophone soprano, flûtes Dominique Mandin / Saxophone baryton, clarinette Thomas Savy / Trompette Julien Alour, Quentin Ghomari / Trombone Jerry Edwards, Denis Leloup / Piano Pierre de Bethmann / Contrebasse Manuel Marches / Batterie Karl Jannuska / Tambour Andy Bérald Catelo / Flûte Christophe Dal Sasso / Saxophone ténor David El-Malek / Saxophone alto Géraldine Laurent / Saxophone ténor, flûte Sophie Alour

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 €

Jazz

Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T17:00:00 2022-01-23T19:00:00