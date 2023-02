DAL SASSO FOLMER BIG BAND BANDOL JAZZ THEATRE JULES VERNE, 25 février 2023, BANDOL.

DAL SASSO FOLMER BIG BAND BANDOL JAZZ THEATRE JULES VERNE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LE THEATRE JULES VERNE (L.1-10116762-763-764) PRESENTE CE SPECTACLE DAL SASSO FOLMER BIG BANDToulon est une terre historique du jazz. Nombres de grands artistes sont issus de cette belle région qui vibre au son du swing et irrigue le monde du jazz de ses solistes depuis des décennies. Nombres d’entre eux viennent également y revivre ou s’y installer, à l’instar de Christophe Dal Sasso ou Nicolas Folmer. Il y a une forte attente des musiciens et du public varois de participer au projet d’un grand ensemble de jazz de création qui réunisse des solistes confirmés, autour de compositeurs et chefs d’orchestres aguerris et reconnus. La musique de Christophe Dal Sasso et Nicolas Folmer est ouverte et propice aux métissages, aux rencontres, à créer une magie sur l’instant et à faire passer le public par une très large palette d’émotions. PMR 0494292270Ouverture des portes 1 heure avant le spectacle.

THEATRE JULES VERNE BANDOL 11 rue des écoles Var

