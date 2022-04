Dal Sasso Big Band – Nduduzo Makhathini Marseille 2e Arrondissement, 9 juillet 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Dal Sasso Big Band – Nduduzo Makhathini Centre de la Vieille Charité 2 rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement

2022-07-09 20:30:00

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

• Dal Sasso Big Band – “John Coltrane’s Africa/Brass Revisited”

Avec Sophie Alour, David El-Malek et Géraldine Laurent

Après “A Love Supreme” en 2014, Christophe Dal Sasso revisite aujourd’hui un autre monument de John Coltrane, Africa/Brass, à travers un double album live, big band à l’appui. Une performance, fidèle à l’esprit de l’œuvre originale, tout en ouvrant de nouvelles portes, proposant de nouvelles directions, de nouveaux instruments, tel ce tambour Gwo Ka de Guadeloupe.

Line-up : Julien Alour, Quentin Ghomari [trompette] / Jerry Edwards, Daniel Zimmermann [trombone] / Dominique Mandin [saxophone alto, flûte] / Thomas Savy [clarinette basse, saxophone baryton] / Pierre de Bethmann [piano] / Manuel Marchès [contrebasse] / Karl Jannuska [batterie] / Andy Berald Catelo [tambour ka] / Christophe Dal Sasso [flûte, direction] / solistes : Sophie Alour, David El-Malek [saxophone ténor] – Géraldine Laurent [saxophone alto]



• Nduduzo Makhathini

Le premier concert de Nduduzo Makhathini à New York a laissé sans voix quelques éminents critiques de jazz, qui n’avaient plus de mots pour qualifier la force de la performance de ce pianiste-compositeur sud-africain, artiste majeur dans son pays, couronné de récompenses. Son dernier album a été enregistré chez Blue Note marquant ainsi l’histoire du label qui accueillait son premier artiste sud-africain.



En partenariat avec les Musées de Marseille.

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 9 juillet au Centre de la Vieille Charité avec Dal Sasso Big Band & Nduduzo Makhathini.

Centre de la Vieille Charité 2 rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement

