Dal Sasso 8Tet / The spirit of 3 Aix-en-Provence, 26 avril 2022, Aix-en-Provence.

Dal Sasso 8Tet / The spirit of 3 Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

2022-04-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-26 Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Avec The Spirit of 3, Christophe Dal Sasso vous amène là où ne l’attendait pas, quoi que le compositeur insatiable ne s’égare jamais trop loin de ses amours premiers, le jazz et le répertoire classique. Riche de ses écritures passées pour des big band, des chœurs ou des orchestrations symphoniques, il signe là un répertoire aussi profond que festif, au croisement des rythmes méditerranéens, africains et indiens.



Trois, encore. Chiffre décidément fondamental qui vient exalter tout ce que nous avons de binaire, nos bras, nos yeux, nos oreilles et jusqu’aux battements de nos cœurs. Trois, pour dire la naissance, la vie, la mort. Mais surtout la vie ! Alors, la transe fut…



L’intuition a ceci de fantastique qu’il lui arrive souvent de voir juste…



Christophe Dal Sasso a été primé aux Victoires du Jazz 2020 catégorie groupe !

Christophe Dal Sasso signe là un répertoire aussi profond que festif, au croisement des rythmes méditerranéens, africains et indiens !

+33 4 42 27 37 39 https://www.lepetitduc.net/spectacle/dal-sasso-8tet-the-spirit-of-3-2/

Avec The Spirit of 3, Christophe Dal Sasso vous amène là où ne l’attendait pas, quoi que le compositeur insatiable ne s’égare jamais trop loin de ses amours premiers, le jazz et le répertoire classique. Riche de ses écritures passées pour des big band, des chœurs ou des orchestrations symphoniques, il signe là un répertoire aussi profond que festif, au croisement des rythmes méditerranéens, africains et indiens.



Trois, encore. Chiffre décidément fondamental qui vient exalter tout ce que nous avons de binaire, nos bras, nos yeux, nos oreilles et jusqu’aux battements de nos cœurs. Trois, pour dire la naissance, la vie, la mort. Mais surtout la vie ! Alors, la transe fut…



L’intuition a ceci de fantastique qu’il lui arrive souvent de voir juste…



Christophe Dal Sasso a été primé aux Victoires du Jazz 2020 catégorie groupe !

Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-24 par