DAKTARY + PACHYMAN Rouen, vendredi 1 mars 2024.

DAKTARY + PACHYMAN Rouen Seine-Maritime

Big Up ! Des rayons de l’historique boutique Baggaryddim aux sélections reggae roots qu’il a diggé de Londres à Kingston, cela fait près de 40 ans que Daktary diffuse les pépites de la culture jamaïcaine. Pour l’occasion, il sera accompagné du MC Solijah

Le multi-instrumentiste et producteur portoricain Pachy García a été nourri au grunge, au metal et à l’électro avant d’étudier à l’Universidad Interamericana et de s’intéresser aux classiques du reggae-dub jamaïcain. Sous le nom de Pachyman, il rend hommage avec une touche caribéenne aux 70’s et à l’emblématique Studio One, cette époque où les musiciens comme King Tubby et Scientist commençaient à manipuler les synthétiseurs pour créer des sons glorieusement décalés.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01

106 Allée François Mitterrand

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie info@le106.com

