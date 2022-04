DakhaBrakha Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

« Donner/prendre », c’est la signification en ancien ukrainien de Dakhabrakha. Le nom sonne comme le symbole d’une offrande de sonorités atypiques, une identité musicale construite grâce à la maîtrise d’une dizaine d’instruments issus des quatre coins du monde (darbouka, tabla, didjeridoo, garmon, buhay, zhaleika… ). Créatif sans limites, le groupe se nourrit d’innombrables influences aux confins de l’Orient, de l’Occident, des Balkans, de l’Afrique… pour une musique totalement libre, sans frontières. Des polyphonies slaves à la transe musicale, le quatuor alterne sans hésiter les douces accalmies et les coups d’archets rageurs. Olena, Iryna, Marko et Nina modernisent un héritage musical colossal, et livre une expérience tout aussi visuelle, en arborant fièrement longues robes, riches colliers et imposantes toques de fourrure noire. EN SAVOIR PLUS

Tarif unique : 20€ – Places numérotées – Recette intégralement reversée à Ukraine Amitié

Avec Alambari, le septième album du groupe, le quatuor de musicien.ne.s originaires de Kiev, incarne avec force et conviction une musique du partage à la croisée de plusieurs civilisations. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

