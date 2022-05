DakhaBrakha – Concert en soutien à l’Ukraine, 5 juin 2022, .

DakhaBrakha – Concert en soutien à l’Ukraine

2022-06-05 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-05

Le concert est précédé d’une discussion pour faire le point sur la situation en Ukraine et notamment sur la protection du patrimoine culturel ukrainien. r r nDakhaBrakha est un quatuor de musique du monde originaire de Kiev, en Ukraine. Le groupe crée une musique nouvelle et inattendue à partir des éléments fondamentaux de la musique folklorique ukrainienne qu’il conjugue à sa manière unique avec les rythmes du monde. r r nAccompagné d’instruments traditionnels indiens, arabes, africains, russes et australiens, la gamme vocale étonnamment puissante et sans compromis du quatuor crée un son transnational enraciné dans la culture ukrainienne. r nChaque concert est une expérience puissante, avec performance théâtrale et effets visuels au service d’un spectre musical allant de l’intime au tumulte. r n r r n Alternant sarabandes énergiques et rêveries lancinantes, DakhaBrakha – dont le nom signifie donner/prendre en ukrainien – définit son style comme un chaos ethnique ». Rien de guerrier là-dedans, mais une ambition festive et culturelle faisant couler le fleuve Dniepr à travers les continents. Lui en tunique noire, elles en longues robes blanches, riches colliers et hauts chapeaux, versions fantasmées des coiffes cosaques. Si les polyphonies aiguisées des demoiselles s’enracinent dans l’authenticité ancestrale, rythmes et instrumentation (violoncelle, djembé, accordéon, clavier…) troublent repères et frontières pour des transes empruntées à l’Orient, à l’Afrique, à l’Inde autant qu’aux Balkans. Journal Le Monde r n r r nLe concert est en entrée libre mais le groupe vous invite à aider les Ukrainiens en faisant un don à : r r nAide Médicale et Caritative France-Ukraine r nL’association Aide Médicale et Caritative France-Ukraine (AMCFU) organise un réseau de solidarité médicale et humanitaire entre la France et l’Ukraine. Cette initiative venue de professionnels de la santé et de l’humanitaire est aujourd’hui portée par une équipe uniquement constituée de bénévoles, issus notamment de la communauté ukrainienne en France. r nhttps://amc.ukr.fr r r nMédecins sans frontières r nLes équipes de Médecins Sans Frontières sont présentes dans les pays limitrophes de l’Ukraine et cherchent à faire entrer du matériel médical et du personnel. À l’intérieur du pays, les équipes mettent en place un dispositif d’urgence pour intervenir auprès des populations victimes du conflit dans les zones les plus affectées. r nhttps://soutenir.msf.fr/arya/~mon-don

https://www.mucem.org/programme/dakhabrakha

