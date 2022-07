Dakh Daughters Lons-le-Saunier, 11 octobre 2022, Lons-le-Saunier.

Dakh Daughters

4 Rue Jean Jaurès Théâtre Lons-le-Saunier Jura Théâtre 4 Rue Jean Jaurès

2022-10-11 20:30:00 – 2022-10-11

Théâtre 4 Rue Jean Jaurès

Lons-le-Saunier

Jura

Du freak folk au cabaret punk, de la musique du monde à la pop baroque, l’extravagante magie des « Dakh » opère depuis dix ans. Entrées dans une ère nouvelle avec les combats ravageant leur pays, ces artistes ukrainiennes vous offrent ce concert OVNI tel un acte de résistance.

Quand le front de l’art répond au front de la guerre ! Ces actrices et musiciennes, qui alertent sur les périls de leur pays depuis des années, se sont réfugiées en France afin de poursuivre leur tournée mondiale. Un spectacle-révolte, donc, initialement intitulé Freak Cabaret, rebaptisé à la lumière du contexte. Venues du théâtre, entre clown blanc et cabaret, leur univers complètement déjanté mêle Bukowski, Shakespeare,

aussi bien que le rap français et des mélodies traditionnelles ukrainiennes, le tout joué uniquement sur des instruments acoustiques, dans une mise en scène très décalée et chatoyante. Comédiennes, musiciennes, chanteuses, affranchies de toute censure et de tout tabou, elles excellent dans l’art de mettre le feu aux salles, d’y déclencher des éclairs de frissons, de libérer l’énergie. Extraordinaire, puissant,

nécessaire !

EN CORÉALISATION AVEC MUSIK AP’PASSIONATO DANS LE CADRE DU FESTIVAL LE FRUIT DES VOIX

Age : 12 ans et +

Durée : 1h20

Théâtre 4 Rue Jean Jaurès Lons-le-Saunier

