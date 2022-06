Dakh Daughters

Dakh Daughters, 1 octobre 2022, . Dakh Daughters



2022-10-01 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-01 20:30:00 20:30:00 Ukraine Fire reprend les codes chers aux Dakh Daughters – des chansons faites de textes poétiques, parfois folkloriques, accompagnés de projections vidéo tantôt fantasmagoriques ou très réalistes, une orchestration live détonante. Ce spectacle est un acte de résistance, un grand poème musical qui témoigne de l'invasion, du crime et de la catastrophe humanitaire causés par l'armée russe et ses dirigeants. Au chant, violoncelle, accordéon, guitare, contrebasse ou percussions, le groupe se permet tout : l'hommage aux lignes harmoniques slaves, des compositions théâtrales rock, minimalistes ou explosives. Reçu en 2017 aux Salins pour une version engagée d'Antigone, le collectif féminin Dakh Daughters revient avec un concert sous la forme d'un cabaret apocalyptique surpuissant créé avec Vlad Troitsky, directeur du Dakh Theatre à Kiev.

