D’Aix à Bath et à Grenade, musique d’Europe et d’Ailleurs Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

D’Aix à Bath et à Grenade, musique d’Europe et d’Ailleurs Aix-en-Provence, 7 mai 2022, Aix-en-Provence. D’Aix à Bath et à Grenade, musique d’Europe et d’Ailleurs Place des Martyrs de la Résistance Eglise du Saint Esprit, rue Espariat Aix-en-Provence

2022-05-07 – 2022-05-07 Place des Martyrs de la Résistance Eglise du Saint Esprit, rue Espariat

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône L’Association des Jumelages d’Aix vous convie à trois concerts (dont deux en extérieur) :



● Le 7 mai à 18h, église du Saint-Esprit

Chœur Darrius Milhaud (aix)/ Uke can’t be serious (bath) / Coro de iniciativas musicales (grenade)

● Le 7 mai à 10h30, Place des Martyrs de la Résistance : Uke can’t be serious (Bath)

● Le 8 mai à 11h30, Place des Martyrs de la Résistance : Uke can’t be serious (Bath) / Coro de iniciativas musicales (Grenade). Dans le cadre des Journées de l’Europe 2022 à Aix-en-Provence, l’Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix-en-Provence organise la 6e édition du Printemps Artistique des Villes Jumelles Européennes jumelages.aix@wanadoo.fr +33 4 42 16 11 75 L’Association des Jumelages d’Aix vous convie à trois concerts (dont deux en extérieur) :



● Le 7 mai à 18h, église du Saint-Esprit

Chœur Darrius Milhaud (aix)/ Uke can’t be serious (bath) / Coro de iniciativas musicales (grenade)

● Le 7 mai à 10h30, Place des Martyrs de la Résistance : Uke can’t be serious (Bath)

● Le 8 mai à 11h30, Place des Martyrs de la Résistance : Uke can’t be serious (Bath) / Coro de iniciativas musicales (Grenade). Place des Martyrs de la Résistance Eglise du Saint Esprit, rue Espariat Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Place des Martyrs de la Résistance Eglise du Saint Esprit, rue Espariat Ville Aix-en-Provence lieuville Place des Martyrs de la Résistance Eglise du Saint Esprit, rue Espariat Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

D’Aix à Bath et à Grenade, musique d’Europe et d’Ailleurs Aix-en-Provence 2022-05-07 was last modified: by D’Aix à Bath et à Grenade, musique d’Europe et d’Ailleurs Aix-en-Provence Aix-en-Provence 7 mai 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône