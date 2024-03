D’Ailleurs & D’Ici lance son centre de ressources LGBTQIA+, samedi 16 mars 2024.

Du samedi 16 mars 2024 au samedi 23 mars 2024 :

Forts du succès de notre premier centre, le Centre de ressources France plurielle, consacré à l’histoire de la traite et l’esclavage, l’histoire coloniale et l’histoire de la Shoah, nous poursuivons avec un 2e centre pour élargir les ressources nécessaires à la compréhension et à l’éducation sur l’histoire des minorités : le centre de ressources LGBTQIA+.

Dans le cadre de la Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme du 16 au 23 mars, découvrez le nouveau centre de ressources LGBTQIA+ de D’Ailleurs & D’Ici, média produit par l’association parisienne MultiKulti Media.

Des outils informatifs, parfois ludiques et interpellants pour répondre à des préjugés, des questions, des affirmations erronées. Des ressources pour lutter contre homophobie et transphobie, ou encore étudier l’évolution des droits des personnes LGBTQIA+.

Via 3 rubriques :

– LGBTQIA+ : ça veut dire quoi ? pour découvrir les réalités qui se cachent derrière les sigles.

– LGBT et quartiers populaires car ces différences ne se vivent pas que dans les centres-villes et les quartiers bourgeois.

– LGBT de toutes les origines car la question LGBT est une question diverse. Elle est multiple !

